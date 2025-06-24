ما حقيقة تفشي فيروس في سجن رومية؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

تداول أحد المواقع الإخبارية معلومات تُفيد بـ”تفشّي فيروس في سجن رومية يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم وآلام مبرحة، ويستدعي في بعض الحالات إدخال المصابين إلى المستشفى”، كما أشار التقرير إلى تسجيل إصابات فردية مع التحذير من خطر انتشار العدوى في حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن تنفي ما ورد في هذا السياق، وتؤكد أن المعلومات المتداولة غير صحيحة وعارية تمامًا عن الصحة.

كما تؤكد أن الوضع الصحي داخل سجن رومية يخضع لمراقبة دورية ومتابعة دقيقة من قبل الجهاز الطبي المختص، وبأنه لم تُسجّل حتى تاريخه أي حالة تفشٍّ جماعي أو ظهور أعراض لمرض معدٍ من شأنه أن يهدد صحة النزلاء أو سلامة السجن.