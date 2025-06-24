living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مع إعلان الهدنة.. إيران تطلق الجولة الأخيرة من الصواريخ نحو إسرائيل

24
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قبل فترة وجيزة من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجانب الإيراني شن 6 موجات من الصواريخ باتجاه مناطق إسرائيلية عدة. وقال الجيش في بيان "قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في مناطق عدة في أنحاء إسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران".
 
كما أضاف أن منظومات الدفاع الجوي حاولت اعتراض هذه الصواريخ. وناشد الجيش السكان الاحتماء في الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر، بعدما أعلن سابقا إمكانية خروجهم.
 
فيما أفاد مراسل العربية/الحدث بإصابة مباشرة في بئر السبع جراء الصواريخ الإيرانية، ما أدى إلى دمار كبير في عدد من الأبنية ومقتل 4 إسرائيليين.
 
كما أشار إلى وجود عدد من العالقين تحت أنقاض المباني في بئر السبع.
 
ولاحقاً أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن طهران أطلقت الجولة الأخيرة من الصواريخ باتجاه إسرائيل قبل دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
 
قبيل موعد ترامب
أتت هذه الرشقات الصاروخية قبيل الموعد الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش.
 
وفي رده على الإعلان الأميركي وقف إطلاق النار بين البلدين، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس" أنه حتى تلك اللحظة لم يكن هناك أي اتفاق رسمي على وقف لإطلاق النار أو إنهاء للعمليات العسكرية.
 
مع ذلك، أضاف عراقجي أنه في حال أوقفت إسرائيل "عدوانها غير القانوني" ضد الشعب الإيراني بحلول الساعة الرابعة فجرا (بتوقيت غرينتش)، فلا نية لدى بلاده في مواصلة الرد.
 
وفي وقت لاحق، قال الوزير الإيراني إن العمليات العسكرية "استمرت حتى اللحظة الأخيرة، عند الساعة 0400 صباحا".
 
وكانت إسرائيل أطلقت في 13 يونيو الحالي هجوماً غير مسبوق على إيران، طال مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ، فضلا عن منشآت نووية.
 
كما اغتالت قادة عسكريين كبارا، ونحو 14 عالماً نووياً.
 
فيما ردت طهران بإطلاق سلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيرات نحو مناطق إسرائيلية عدة، أبرزها تل أبيب وحيفا وبئر السبع وغيرها.
 
كما عمدت الولايات المتحدة إلى ضرب 3 منشآت نووية، وهي أصفهان ونطنز وفوردو شديدة التحصين.
 
ليطلق الجانب الإيراني أمس صواريخ نحو قاعدة العديد العسكرية الأميركية في قطر، فضلا عن قاعدة عين الأسد والتاجي في العراق. قبل أن يعلن ترامب فجراً وقف الحرب بين إسرائيل وإيران.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout