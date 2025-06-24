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الجمهورية: لا خوف على لبنان

24
JUNE
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهوية:

ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» اكّد مصدر رسمي «أن لا خوف على لبنان من أن تتمدّد شرارات الحرب اليه، في ظلّ قرار متفق عليه بين كلّ الأطراف بالنأي بلبنان عن هذه الحرب». كاشفاً انّ «التواصل المباشر وغير المباشر لم ينقطع بين الجهات المسؤولة في الدولة وبين «حزب الله»، والأجواء كانت اكثر من مريحة، وما اكّد عليه الحزب في هذا الشأن يدعو إلى الاطمئنان على كل المستويات».

إلى ذلك، وفي موازاة التأكيدات الجازمة من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأنّ لا احد راغباً في الحروب أو جرّ لبنان اليها، وكذلك تأكيدات رئيس المجلس النيابي نبيه بري على التحصين الداخلي، وعلى عدم تدخّل «حزب الله» في هذه الحرب، برز إعلان الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على «أنّ المقاومة باقية ومستمرة وترمّم نفسها، وهي حاضرة لأي خيار تتخذه الدولة لوقف العدوان الإسرائيلي». وقال: «اننا نحتفظ لأنفسنا بالقرار والخيار المناسب الذي نتخذه في وقته إذا لم تنجح فرصة الدولة في تحقيق اهدافها».

الجمهورية
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