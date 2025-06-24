التفجير الإرهابي في سورية... والوضع الإقليمي؟

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الأنباء الكويتية: توقف مرجع رسمي كبير بحذر شديد عند التفجير الذي استهدف الكنيسة في العاصمة السورية خلال وجود المصلين، وعبر عن خشيته من عودة الإرهاب الذي اعتقد كثيرون انه قد تم القضاء عليه وتم تجفيف مصادره، الأمر الذي يجدد هذه المخاوف.

وتساءل المصدر «عما إذا كانت ثمة علاقة بين هذا التفجير والوضع الإقليمي في المنطقة، خصوصا بعد الهجوم الأميركي على إيران، أم انه يدخل في نطاق الوضع السوري الداخلي والخلاف بين الفصائل السابقة، سواء لجهة رفضها الدخول في النظام الجديد، أو انه تم إبعادها عنه نظرا إلى طروحاتها المتطرفة».