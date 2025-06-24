عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 24 حزيران 2025

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الأخبار: باراك ينتظر أجوبة حول الإصلاحات والسلاح

اميركا- إيران: بروفة المواجهة الكبرى

اللواء: لبنان يدين الإعتداء الإيراني.. وطائرة سلام اتجهت إلى البحرين

الإحتلال يوسّع إعتداءاته شمال الليطاني.. وبري يتخوف من الغدر الإسرائيلي



البناء: إيران ترد على عدوان أميركا باستهداف قيادة المنطقة الوسطى في «عديد قطر» | ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران و«إسرائيل» خلال 24 ساعة | يوم حافل صاروخياً يهزّ تل أبيب ويقطع كهرباء اسدود ويصيب منشآت استراتيجيّة













النهار: التداعيات الاقتصادية للحرب تنافس القلق الأمني... تصعيد مفاجئ جنوباً يتّسع إلى شمال الليطاني

الجمهورية: "مثلث المواجهة" يهدد المنطقة

القواعد الأميركية هدف إيراني



الديار: إيران تردّ بقصف القاعدة الأميركيّة في قطر... وترامب لا يرغب بمزيد من التدخل العسكري

صواريخ إيرانيّة نوعيّة تضرب أهدافاً حيويّة وعسكريّة في أسدود وصفد

جلسة تشريعيّة الإثنين لإقرار الزيادة للعسكريين وقرضان من البنك الدولي للطاقة والزراعة

l'orient le jour: Trump annonce un accord de cessez-le-feu entre Israël et l’Iran : ce que l'on sait

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: بعد 12 يوما من الضربات المتبادلة... ترمب يعلن نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية

الأنباء الكويتية: مدير «الطيران المدني» لـ «الأنباء»: عودة رحلات الطيران العربية إلى مطار بيروت

حركة اتصالات نشطة لتحصين الداخل اللبناني والنأي عن الحرب الإقليمية