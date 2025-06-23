البطريرك يوحنا العاشر من كنيسة مار الياس: قلوبنا تنزف دماً على أحبتنا الشهداء

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أقام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر الصلاة في كنيسة مار الياس دويلعة عقب الحادث الأليم الذي حدث البارحة، وشاركه في الصلاة البطريرك أفرام الثاني كريم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس والبطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ورؤساء الكنائس في دمشق.

ووسط غصة قلوب جميع الحاضرين، رفعت الصلاة لراحة نفوس الشهداء وشفاء الجرحى وتعزية القلوب.

بعد الصلاة تفقد غبطته مع البطريرك أفرام الجرحى والمصابين في المستشفيات متمنياً لهم الشفاء العاجل.