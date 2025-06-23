رئيس الجمهورية دان الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر

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دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر مساء اليوم معتبراً انه يشكل انتهاكاً لسيادة دولة شقيقة وخطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة واتساع رقعة المواجهات العسكرية فضلا عن تأثيرها السلبي على المساعي الجارية لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات التي من شأنها وحدها ايجاد الحلول المناسبة التي تعيد الهدوء والاستقرار إلى المنطقة.

الرئيس عون رأى أن دولة قطر الشقيقة التي لعبت دائما دوراً ايجابياً لحل النزاعات التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية ولا تزال، تلقى من لبنان رئيساً وشعباً كل التضامن والدعم في ما يحفظ سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها الشقيق.