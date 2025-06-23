في حال إغلاق مضيق هرمز.. هكذا سيتأثّر لبنان والمنطقة!

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يعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يقع بين إيران وسلطنة عُمان، ويربط الخليج العربي بخليج عُمان ثم بالمحيط الهندي.

وإغلاق مضيق هرمز بفعل الحرب اليوم يعني:

1. تهديد كبير لتصدير النفط:

أكثر من 20% من النفط العالمي يمر من خلاله. أي إغلاق يعني توقف أو تعطيل تصدير النفط من الخليج (السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، إيران).

2. ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا:

أسعار النفط والغاز سترتفع فورًا بسبب تراجع العرض وزيادة المخاطر، ما يؤثر على الاقتصادات عالميًا.

3. في ظل هذا التوتر العسكري الدولي:

دول مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، ودول أوروبية قد تتحرك عسكريًا لإعادة فتحه، ما يرفع احتمالات التصعيد الإقليمي والدولي.

4. اختناق اقتصادي في الخليج:

دول الخليج تعتمد على المضيق لتصدير النفط واستيراد البضائع، وإغلاقه يشلّ حركتها التجارية.

5. انعكاسات على لبنان والمنطقة:

لبنان وسواه قد يتأثرون بارتفاع الأسعار، وتراجع الاستقرار، وانقطاع سلاسل التوريد.

وفي حال إغلاق مضيق هرمز يعني خنق الاقتصاد العالمي مؤقتًا، ما لم يُفتح سريعًا.