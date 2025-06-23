التناقض مستمر بين جعجع وجبور: رئيس "القوات" يتهم "داعش" بتفجير الكنيسة في دمشق وجبور يتهم إيران!

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اعتبر رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أنه "ليس جديدا على تنظيم "داعش" تنفيذ أعمال إرهابية إجرامية من دون أي روادع أخلاقية أو انسانية أو عقلية.

واضاف جعجع: أقصى تمنياتنا أن يتولى الحكم الجديد في دمشق ملاحقة فلول "داعش" حتى آخر واحد منهم، وأقصى تمنياتنا أيضا أن تبادر دول المنطقة والعالم بأسره إلى ملاحقة هذا السرطان ومكافحته حتى القضاء عليه نهائيا".

هذه التغريدة أتت مناقضة لرأي جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور، الذي سارع فور حصول التفجير الإرهابي لاتهام إيران. وكتب جبور:

لأن إيران بحاجة إلى تشتيت الأنظار عن هزيمتها النووية، لجأت إلى التفجير في دمشق، ورسالتها الدموية من قلب الكنيسة موجهة إلى الغرب المسيحي وواشنطن تحديدا.



الإرهاب الإيراني رسالة إلى واشنطن بانها ستفجِّر المنطقة بالإرهابيين بعدما أذلّت عسكريا.

المتضرِّر الأول من التفجير الرئيس الشرع".