أسرار الصحف ليوم الأثنين 23 حزيران 2025

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تحاول مصادر أوروبية دبلوماسية استكشاف موقع استهداف مفاعل ديمونا النووي في كيان الاحتلال على جدول أعمال الردود الإيرانيّة على الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآت إيران النوويّة والتأسيس لفرض ربط نزاع قانوني بين البرنامجين النوويين في إيران والكيان لم يكن متاحاً لها قبل العدوان الإسرائيلي على برنامجها النووي وصار ممكناً اليوم ربط وقف الحرب وربط العودة إلى العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخضاع البرنامج الإسرائيلي للبروتوكولات ذاتها التي سوف تطبّق على البرنامج النووي الإيراني ضمن أي صيغة تضمن رفع العقوبات الأميركية عن إيران.

كواليس

تعتقد مصادر متابعة للموقف الإيراني بعد العدوان الأميركي أن التلويح بإغلاق مضيق هرمز واستهداف القواعد والأساطيل الأميركية لن يتمّ تفعيله سريعاً بل ربطهما بتكرار العدوان الأميركي في ظل نصائح من قيادات أميركية معارضة للحرب على إيران بعدم منح الذريعة لقيام واشنطن بضربات إضافية والدعوة للتركيز على توجيه الضربات لـ”إسرائيل” التي تؤلم في واشنطن أكثر، لكن دون منح الذريعة للعودة إلى العمليات. وكذلك تستبعد المصادر ذهاب إيران إلى امتلاك سلاح نوويّ لمنع تيار الحرب ضد إيران في أميركا من امتلاك إثبات لمصداقيّة مزاعمه هو و”إسرائيل” بأن الحرب كانت لتفادي امتلاك إيران لسلاح نوويّ والنصيحة تتقاطع مع تمنيات صينية وروسية للتمكّن من الوقوف بقوة مع إيران كصاحب برنامج نوويّ سلميّ، وبناء على ذلك يعتبر المصدر أن إيران سوف تركّز ضرباتها على “إسرائيل” بصورة تتّسم بالقسوة والتصعيد.



اللواء: أسرار

لغز

لاحظت مرجعيات في بيروت وطرابلس أن مذكرة رئيس الحكومة بإلغاء العمل بوثائق الإتصال لم تلتزم به الأجهزة الأمنية بعد، وإستمرت في ملاحقة المعنيِّين بهذا التدبير المعمول به منذ فترة الوجود السوري في لبنان!

غمز

إعتبرت أوساط بيروتية أن «الإحتفال» بإنارة ساحتي الشهداء والنجمة لم يكن على مستوى الرعاية الرئاسية، حيث كان الحضور الشعبي هزيلاً، والمشاركة الرسمية شبه معدومة، حيث لم توجَّه الدعوات للرئاستين الثانية والثالثة، وفق الأعراف المتبعة!



لغز

تخوفت مصادر نيابية من تفاقم الاشتباك الداخلي حول قانون الانتخاب الجديد، بما سيؤثر على مستقبل الاستحقاق نفسه بعد 11 شهراً!