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عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 حزيران 2025

23
JUNE
2025
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الأخبار: واشنطن تثير الذعر في لبنان
أميركا- إيران: تحديات أكبر من النووي

 

 

 

 

النهار: "استشعار الخطورة" حرّك موقفاً لبنانياً حازماً الأنظار إلى الحدود واستبعاد رسمي لأي تورّط

 

 

 

 

اللواء: حذر لبناني من مرحلة ما بعد «الضربة الأميركية».. والحزب منضبط تحت السقف الرسمي
دعوة أميركية لمغادرة الرعايا.. والطيران الحربي الإسرائيلي فوق سماء لبنان على مدار الساعة

 

 

 

الجمهورية: حبس أنفاس بعد الضربة الأميركية
تفجير وقصف: المنطقة تشتعل

 

 

 

البناء: عدوان أميركي يستهدف مفاعلات إيران… وترامب من انتهينا… إلى تغيير النظام | إيران تؤكد حق الرد… وتلوّح بهرمز والقواعد الأميركية… وتتمسك بملاحقة الكيان | تفجير انتحاريّ إرهابيّ في كنيسة بدمشق يعيد القلق من حجم انتشار التكفير المحميّ

 

 

 

 

 الديار: الارهاب يقرع أبواب مسيحيي سوريا

المنطقة في المجهول بعد قرار ترامب الانخراط بالحرب
ايران تتجه لاغلاق مضيق هرمز... وتداعيات كارثية مُرتقبة على دول العالم

 

 

 

l'orient le jour: Après les frappes américaines, l’Iran se retrouve dos au mur

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل وإيران في اليوم العاشر: ترمب يدعو لـ«إيران عظيمة مجددا»... وعراقجي يقول «لا وقت للدبلوماسية»

 

 

 


الأنباء الكويتية: شدّد على «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار في البلاد»
رئيس الجمهورية: لبنان دفع غالياً ثمن الحروب والكلفة أكبر من قدرته

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