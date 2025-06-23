عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 حزيران 2025

الأخبار: واشنطن تثير الذعر في لبنان
أميركا- إيران: تحديات أكبر من النووي
النهار: "استشعار الخطورة" حرّك موقفاً لبنانياً حازماً الأنظار إلى الحدود واستبعاد رسمي لأي تورّط
اللواء: حذر لبناني من مرحلة ما بعد «الضربة الأميركية».. والحزب منضبط تحت السقف الرسمي
دعوة أميركية لمغادرة الرعايا.. والطيران الحربي الإسرائيلي فوق سماء لبنان على مدار الساعة
الجمهورية: حبس أنفاس بعد الضربة الأميركية
تفجير وقصف: المنطقة تشتعل
البناء: عدوان أميركي يستهدف مفاعلات إيران… وترامب من انتهينا… إلى تغيير النظام | إيران تؤكد حق الرد… وتلوّح بهرمز والقواعد الأميركية… وتتمسك بملاحقة الكيان | تفجير انتحاريّ إرهابيّ في كنيسة بدمشق يعيد القلق من حجم انتشار التكفير المحميّ
الديار: الارهاب يقرع أبواب مسيحيي سوريا
المنطقة في المجهول بعد قرار ترامب الانخراط بالحرب
ايران تتجه لاغلاق مضيق هرمز... وتداعيات كارثية مُرتقبة على دول العالم
l'orient le jour: Après les frappes américaines, l’Iran se retrouve dos au mur
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل وإيران في اليوم العاشر: ترمب يدعو لـ«إيران عظيمة مجددا»... وعراقجي يقول «لا وقت للدبلوماسية»
الأنباء الكويتية: شدّد على «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار في البلاد»
رئيس الجمهورية: لبنان دفع غالياً ثمن الحروب والكلفة أكبر من قدرته