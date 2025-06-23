عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 حزيران 2025

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الأخبار: واشنطن تثير الذعر في لبنان

أميركا- إيران: تحديات أكبر من النووي

النهار: "استشعار الخطورة" حرّك موقفاً لبنانياً حازماً الأنظار إلى الحدود واستبعاد رسمي لأي تورّط

اللواء: حذر لبناني من مرحلة ما بعد «الضربة الأميركية».. والحزب منضبط تحت السقف الرسمي

دعوة أميركية لمغادرة الرعايا.. والطيران الحربي الإسرائيلي فوق سماء لبنان على مدار الساعة

الجمهورية: حبس أنفاس بعد الضربة الأميركية

تفجير وقصف: المنطقة تشتعل

البناء: عدوان أميركي يستهدف مفاعلات إيران… وترامب من انتهينا… إلى تغيير النظام | إيران تؤكد حق الرد… وتلوّح بهرمز والقواعد الأميركية… وتتمسك بملاحقة الكيان | تفجير انتحاريّ إرهابيّ في كنيسة بدمشق يعيد القلق من حجم انتشار التكفير المحميّ

الديار: الارهاب يقرع أبواب مسيحيي سوريا

المنطقة في المجهول بعد قرار ترامب الانخراط بالحرب

ايران تتجه لاغلاق مضيق هرمز... وتداعيات كارثية مُرتقبة على دول العالم

l'orient le jour: Après les frappes américaines, l’Iran se retrouve dos au mur

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل وإيران في اليوم العاشر: ترمب يدعو لـ«إيران عظيمة مجددا»... وعراقجي يقول «لا وقت للدبلوماسية»



الأنباء الكويتية: شدّد على «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الاستقرار في البلاد»

رئيس الجمهورية: لبنان دفع غالياً ثمن الحروب والكلفة أكبر من قدرته