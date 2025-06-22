" الحزب " يدين التفجير الإرهابي الذي طال كنيسة مار إلياس في دمشق

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تصريح صادر عن مسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله الحاج محمد الخنسا:‏



نستنكر بشدة التفجيرَ الإرهابي الجبان الذي استهدف حشدًا من المصلين في كنيسة مار إلياس في ‏منطقة الدويلعة شرقي دمشق، وأدّى إلى سقوط شهداء وجرحى، ونتقدّم بأحرّ التعازي لأهالي الشهداء ‏وعموم الشعب السوري الشقيق، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.‏



إنّ هذا التفجير الآثم يؤكّد أن هذا الفكر التكفيري الإجرامي لا يمتّ بصلة لأي دينٍ سماوي، بل هو ‏صناعةٌ شيطانيةٌ صهيونية أميركية، تُحرَّكه كلّما اقتضت الحاجة لزرع الفتن وتفتيت الدول وإحياء ‏الصراعات والانقسامات بين أبناء الوطن الواحد.‏



وإذ نُعبّر عن تضامننا الكامل مع الشعب السوري الشقيق بكافة مكوناته، فإننا نؤكّد أن هذه الجرائم لن ‏تنجح في كسر وحدة الشعب السوري، الذي سيلفظ تلك الجماعات الإرهابية التكفيرية الدخيلة على ‏نسيجه الوطني وهويته الأصيلة وفكره المعتدل.‏