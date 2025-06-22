" الحزب " يدين التفجير الإرهابي الذي طال كنيسة مار إلياس في دمشق

تصريح صادر عن مسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله الحاج محمد الخنسا:
نستنكر بشدة التفجيرَ الإرهابي الجبان الذي استهدف حشدًا من المصلين في كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة شرقي دمشق، وأدّى إلى سقوط شهداء وجرحى، ونتقدّم بأحرّ التعازي لأهالي الشهداء وعموم الشعب السوري الشقيق، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.
إنّ هذا التفجير الآثم يؤكّد أن هذا الفكر التكفيري الإجرامي لا يمتّ بصلة لأي دينٍ سماوي، بل هو صناعةٌ شيطانيةٌ صهيونية أميركية، تُحرَّكه كلّما اقتضت الحاجة لزرع الفتن وتفتيت الدول وإحياء الصراعات والانقسامات بين أبناء الوطن الواحد.
وإذ نُعبّر عن تضامننا الكامل مع الشعب السوري الشقيق بكافة مكوناته، فإننا نؤكّد أن هذه الجرائم لن تنجح في كسر وحدة الشعب السوري، الذي سيلفظ تلك الجماعات الإرهابية التكفيرية الدخيلة على نسيجه الوطني وهويته الأصيلة وفكره المعتدل.