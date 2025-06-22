هيئة البترون في "التيار" لقواتيي المدينة: هل أنتم في مجلس واحد مع "فلول سورية"؟

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صدر عن هيئة مدينة البترون في التيار الوطني الحر البيان التالي:

أتحفنا رئيس حزب القوات اللبنانية، الدكتور سمير جعجع، من بلدة كور، بكلامٍ تغلب عليه لغة الحرب والماضي الأليم. وإذ نترفّع عن الدخول في سجالات فارغة، نكتفي بما صدر عن هيئة قضاء التيار الوطني الحر، والذي شكّل ردًا كافيًا ووافيًا.

لكن ما يعنينا اليوم هو ما ورد على لسانه بحق رئيس بلدية البترون، الأستاذ مرسيلينو الحرك، حيث اعتبر الفوز عليه انتصارًا على ما سمّاه "الفلول السورية". وهنا نؤكد أن الحرك، الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب جميع أبناء البترون، ليس بحاجة إلى دفاع من أحد، لا سيما إذا أتت الإساءة من منقوصٍ في التقدير. فلتاريخه الناصع وأدائه في خدمة المدينة أبلغ ردّ.

أما السؤال الجوهري، فنوجّهه إلى مركز القوات اللبنانية في البترون، الذين خاضوا الانتخابات البلدية إلى جانب الأستاذ الحرك ضمن لائحة واحدة:

هل تؤيدون ما صدر عن رئيس حزبكم؟

وهل أنتم اليوم في مجلس بلدي واحد مع "فلول سورية"، بحسب وصفه؟

أم أنكم على نقيض من قيادة حزبكم في التوجه والموقف؟