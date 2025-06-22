سلام يعلق على التفجير في دمشق: محاولة خبيثة لزرع الفتنة

استنكر رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، بأشد العبارات التفجير الانتحاري الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.

ووصف الرئيس سلام هذا العمل بأنه "إجرامي ودنيء"، مؤكداً أنه يستهدف سوريا دولةً وشعباً، ويهدف إلى زرع الفتنة وزعزعة النسيج الوطني السوري.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تضامن الحكومة اللبنانية الكامل مع الجمهورية العربية السورية في جهودها لحفظ أمنها واستقرارها. كما أكد استعداد لبنان للتعاون والتنسيق مع سوريا لتعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب، بما يخدم استقرار المنطقة.

وفي بيانه، أبدى الرئيس سلام ثقته بقدرة الدولة السورية ومؤسساتها على التصدي لمثل هذه المخططات الخبيثة، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية السورية في مواجهة التحديات التي تسعى لزعزعة الاستقرار.