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نصر رداً على جعجع: تحدثتم عن "القرى المحررة" في البترون فممن حررتموها؟!

22
JUNE
2025
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رد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر طوني نصر على ما قاله رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في كور - البترون، فكتب على "إكس":

‏ردًا على خطاب رئيس القوات اللبنانية بالأمس في كور البترون، منشكرك حكيم على إنعاش ذاكرة أبناء البترون والأجيال الصاعدة بالممارسات الميليشيوية والتهجير والكمائن وآخرها بالأمس في سراي البترون لأنه ما عملتو أي شيء يذكر بالقضاء غيرن لا بالحرب ولا بالسلم، ولكن غفل عنك أنك لم تواجه فلول الاسد يوما بل تحالفتم معهم لضرب السيادة اللبنانية يومها.

وسأل نصر: "أما كلامكم عن القرى المحررة فممن حررتموها؟ من أهلها؟"

وأضاف:‏ "البترون كانت وستبقى عصية على هذا النهج الميليشيوي والفكر الالغائي ورح نكمل مع أهلنا مسيرة الانماء".

‏⁧‫وأرفق نصر ما كتبه بهاشتاغ: "#البترون_لاهلها‬⁩"

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