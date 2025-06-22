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هيئة قضاء البترون في "التيار" لجعجع: نعمل على الوحدة المجتمعية وأنت تتكلم بلغة الكمائن

22
JUNE
2025
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صدر عن هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر البيان التالي:

طالعنا رئيس حزب القوات اللبنانية المدعو سمير جعجع بخطاب غوغائي مزوراً للتاريخ والحقائق، وبناء عليه نؤكد ما يلي:
أولا، إن الحياة الحزبية لم تبدأ مع الراحل الدكتور جورج سعادة، حيث تناسى جعجع أن النائب الراحل كميل عقل وكذلك الراحل إبن شقيقه النائب سايد عقل كانا يترشحان باسم حزب الكتلة الوطنية وكانا عضوي مكتب سياسي في الحزب.
ثانيا، فيما يخص لغة جعجع عن الكمائن فهي ليست جديدة وهذا إختصاصه ذلك ان كمائنه عديدة بحق أبناء بلاد البترون وضحايا غدره كثر، عدا عن كلامه عما سماه القرى المحررة، حيث ومع إجلالنا لبعض المعارك مع السوريين التي كانت حالة دفاع أهلي لا يحق لأحد إحتكارها، لن ننسى تهجير الاهالي والسطو على ممتلكاتهم وأرزاقهم ونصب الكمائن لهم والأمثلة عديدة من الساحل للجرد.
ثالثا، تبقى نقطتان: أن ينصّب جعجع نفسه إستمراراً لحزب الكتائب فهذا رهن الضنينين بهذا الحزب الذين نحترمهم ونجلّهم إن كانوا يريدون الذوبان بسمير جعجع، والنقطة الثانية إعتبار جعجع ان مرسيلينو الحرك من فلول السوريين وهو من تحالف معه في مدينة البترون، وهنا نترك الرد لأهل المدينة بكل أطيافها. وبالنهاية في الوقت الذي كنا نعمل فيه على الوحدة المجتمعية أصريت يا سمير أن تبقى أسير تاريخك وتكلمت بلغة الكمائن، ولذلك يحق لنا أن نذكّر النشء البتروني الصاعد بضحايا غدرك وإجرامك.

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