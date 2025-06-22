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مطار بيروت يمنع طلاب لبنانيين في العراق من العودة؟.. توضيح!

22
JUNE
2025
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لا تزال قضية اللبنانيين العالقين خارج البلاد تتفاعل، وذلك بعد إقفال عدد من الدول لمجالاتها الجوية أو إلغاء رحلات إلى لبنان.

وبحسب المتداوَل اليوم، سَرَت أنباء عن منع طلاب لبنانيين من الصعود إلى إحدى الطائرات في العراق بعد إبلاغ مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، السلطات العراقية، بمنع هبوط طائرات آتية من العراق في بيروت.

إلّا أنّ هذه الأنباء لا صحة لها، بحسب مصدر مطّلع لـ "النهار" في مطار بيروت، مؤكداً أنّ طيران الشرق الأوسط كان أعلن إلغاء رحلاته بين لبنان والعراق في 22 و23 حزيران.

يُفيد المصدر في مطار بيروت بأنّ الحادثة حصلت في مطار البصرة العراقي قبل ظهر اليوم الأحد، بعدما أرجئت إحدى الرحلات المتّجهة إلى لبنان بذريعة “إجراءات تقنية”، على أن تُستأنف الرحلة كالمعتاد بعد حوالي الساعتين من موعدها المقرّر، لتهبط بشكل طبيعي في المطار.

ويؤكد المصدر أنّ لا علاقة لـ”الميدل إيست” أو المطار بمنع الطلاب من التوجّه إلى بيروت، فيما يستقبل المطار على مدار الساعة رحلات من عدد من الدول العربية والأجنبية كالمعتاد، وحركة الملاحة طبيعية.

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