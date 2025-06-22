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خليل كرم يتمنّى لمجلس الرابطة المارونيّة الجديد التوفيق والنجاح في المهمات الكبيرة

22
JUNE
2025
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أعلن رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم في بيان له  ياتي:                                             

لما كان المجلس التنفيذي للرابطة المارونية قد حدد الحادي والعشرين من حزيران 2025 موعداً لانتخاب مجلس جديد يخلفه عملاً بالنظام الداخلي، وفتح باب الترشيحات لمنصبيّ رئيس ونائب للرئيس و/15/ عضواً ضمن مهلة تنتهي في الحادي عشر من حزيران 2025، وبعد انقضاء مهلة الترشيحات والانسحابات أقفل باب الترشيحات على /17/ مرشحاً: واحد لمنصب الرئيس والآخر لنيابة الرئاسة و/15/ للعضوية ما يشكل مجموعه عدد أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية، فأن رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم يعلن فوز المرشحين الذين استوفوا شروط الترشيح وفق النظام الداخلي بالتزكية وهم :  
- مارون الحلو: رئيساً، نسيب نصر: نائباً للرئيس. 

 السيدات والسادة: انطوان عماطوري، إيلي آصاف، إيلي مخايل، باتريسيا الحواط العم، بول يوسف كنعان، جهينه المنيّر هيكل، رامز ضاهر، رامي الشدياق، شكيب شهاب، طانيوس نجيم، لحود مجيد لحود، منير عقيقي، ميكال عبود، ناتالي خوري ويوسف العمار. 

وقد هنأ رئيس الرابطة المنتهية ولايته أعضاء المجلس الجديد على فوزهم، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في المهمات الكبيرة التي تنتظرهم، مشدداً على أهمية المسؤوليات التي يفترض في الرابطة المارونية أن تضطلع بها في توحيد كلمة اللبنانيين عموماً والموارنة خصوصاً والتصدي للملفات الكثيرة المعقدة وذات الطابع المصيري التي عمل عليها المجلس المنتهية ولايته واضعاً إمكاناته في تصرف المجلس الجديد. 

كذلك شكر السفير كرم المجلس التنفيذي الذي سيسلم الأمانة إلى خلفه الفائز بالتزكية على تعاونه وتفانيه في العمل خلال الفترة السابقة وتمنى لأعضائه جميعاً العائدين إلى المجلس الجديد والذين عزفوا عن الترشح التوفيق والنجاح في حياتهم  والميادين التي سيخوضونها متسلحين بخبراتهم ونزاهتهم.
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