وديع عقل: شباب لبنان هني الأشطر بكل المجالات، ما فيكن تضحكوا عليهم "بغطاء مجرور"

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كتب عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» المحامي وديع عقل عبر اكس:

هيدي مش نكتة! للأسف هيدا خبر "إحتفالي" بعد إحتفالية "تضواية لمبة"!!

شو هل "إنحدار" بالمستوى!

هيدي السياسة الموعودة؟! هيدي إنجازات ال١٠٠ يوم🤔؟!

استغلوا الناس ب١٧تشرين، هربوا الأموال، حجزوا الودائع، ضربوا العملة، دمروا الإقتصاد، وعود "فيهن وبدن"!... والنتيجة "غطاء ريغار"!

شباب لبنان هني الأشطر بكل المجالات، ما فيكن تضحكوا عليهم "بغطاء مجرور أو💡"

شباب لبنان بدو وطن يشبه، مش يشبه الفاسدين والتافهين.

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