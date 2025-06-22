ليلى نقولا: ٣ احتمالات بعد القصف الاميركي..!

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كتبت الباحثة د.ليلى نقولا:

نفذ ترامب تهديده وقصف المفاعلات الايرانية.

- الايراني يبدو كان متحسباً، بدليل قول عراقتشي أمس أنهم قد يكونون يخدعوننا بالدبلوماسية ليقصفونا.

- العديد من التقارير الايرانية تقول أنهم أخلوا المواقع من النووي قبل 3 أيام.

- تقارير أجنبية وعربية لصور أقمار اصطناعية تفيد أن نشاطاً غير عادي لشاحنات قرب المنشآت حصل في 19 و20 الجاري.

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الآن الى أين؟

1- أن لا يرد الايراني على الأميركي، بل يرد بقصف كبير على اسرائيل. ويحصل استنزاف متبادل.

2- أن يقول الاميركي دمرنا البرنامج النووي، ويسرّع بعقد اتفاق.

3- قصف ايراني على مواقع أميركية وهنا تكون الأمور مفتوحة، على ما يلي:

أ- تصعيد كبير وحرب كبرى.

ب- تصعيد محدود وقصف متبادل.

ج- سيناريو يمني (قصف متبادل ونزول عن الشجرة )، والتوصل الى اتفاق.

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كل السيناريوهات محتملة، بالرغم من أن الجميع يتخوّف مما سيأتي ويدعو لحل سلمي (إلا اسرائيل طبعاً).