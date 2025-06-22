ليلى نقولا: ٣ احتمالات بعد القصف الاميركي..!

كتبت الباحثة د.ليلى نقولا:
نفذ ترامب تهديده وقصف المفاعلات الايرانية.
- الايراني يبدو كان متحسباً، بدليل قول عراقتشي أمس أنهم قد يكونون يخدعوننا بالدبلوماسية ليقصفونا.
- العديد من التقارير الايرانية تقول أنهم أخلوا المواقع من النووي قبل 3 أيام.
- تقارير أجنبية وعربية لصور أقمار اصطناعية تفيد أن نشاطاً غير عادي لشاحنات قرب المنشآت حصل في 19 و20 الجاري.
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الآن الى أين؟
1- أن لا يرد الايراني على الأميركي، بل يرد بقصف كبير على اسرائيل. ويحصل استنزاف متبادل.
2- أن يقول الاميركي دمرنا البرنامج النووي، ويسرّع بعقد اتفاق.
3- قصف ايراني على مواقع أميركية وهنا تكون الأمور مفتوحة، على ما يلي:
أ- تصعيد كبير وحرب كبرى.
ب- تصعيد محدود وقصف متبادل.
ج- سيناريو يمني (قصف متبادل ونزول عن الشجرة )، والتوصل الى اتفاق.
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كل السيناريوهات محتملة، بالرغم من أن الجميع يتخوّف مما سيأتي ويدعو لحل سلمي (إلا اسرائيل طبعاً).