إتصال هاتفي بين عون وسلام.. ماذا جاء فيه؟

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أجرى رئيس الحكومة نواف سلام، اتصالاً برئيس الجمهورية، جوزاف عون، تم خلاله البحث في التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على لبنان. وقد جرى الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، والعمل المشترك لتجنيب لبنان تداعيات هذه الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على وحدة الصف والتضامن الوطني.

وفي السياق ذاته، أجرى الرئيس سلام سلسلة اتصالات شملت كلّاً من وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، في إطار تنسيق الجهود واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على الاستقرار الداخلي وصون الأمن الوطني في هذه المرحلة الدقيق