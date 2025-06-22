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ماذا نعرف عن منشأة "فوردو" النووية ؟

22
JUNE
2025
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أثار إعلان ترامب فجر اليوم الاحد ضرب 3 مواقع نووية ايرانية والتأكيد على انتهاء منشأة فوردو التي تعد الاكثر تحصينا الصدمة كون المنشأة محصنة تحت الارض.

ووفق الاعلام الاميركي نجحت مقاتلات بإلقاء نحو 30 طنا من المتفجرات لخرق تحصينات المنشأة على عمق نحو 60 مترا تحت الارض.

ومنشأة فوردو النووية (المعروفة أيضًا باسم Fordow Fuel Enrichment Plant) تقع على بعد نحو 30 كم شمال شرق قُم، محفورة داخل جبل لتوفير حماية فائقة، وتعد من أكثر منشآت إيران تعقيدًا وتقويةً .

وافتتحت المنشأة نحو عام 2006 ثم كشف عنها رسمياً لإيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2009 لأنها بدأت تخصيب اليورانيوم، وهي مملوكة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية .

وكانت مصممة لاستضافة نحو 3000 جهاز طرد مركزي (IR‑1)، وحسب الاتفاق النووي عام 2015 تواصلت فقط أنشطتها البحثية، لكنها عادت بعد 2019 للتخصيب حتى نسبة 60% وبعدها حتى 83.7% نقاء .

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