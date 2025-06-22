قرار إسرائيليّ عاجل بعد ضرب المنشآت النووية!

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بتوجيه من وزير الحرب يسرائيل كاتس، قرر تعديل سياسة الدفاع ابتداءً من اليوم (الأحد) الساعة 03:45. وتم نقل جميع مناطق الدولة من تصنيف النشاط الجزئي والمحدود إلى تصنيف النشاط الضروري. بموجب التغيير، يُمنع إقامة الأنشطة التعليمية، التجمعات، وأماكن العمل، باستثناء الأنشطة الأساسية. كما يُطلب من المواطنين الالتزام بالإرشادات المنشورة عبر القنوات الرسمية واتباع التحديثات على بوابة الطوارئ الوطنية وتطبيق قيادة الجبهة الداخلية.



وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن عن نجاح هجوم على ثلاثة مواقع نووية في إيران، شملت فوردو، نطنز، وأصفهان.