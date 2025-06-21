ترامب اتخذ القرار!

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كشفت مصادر اشتراكية للجديد إن جنبلاط سمع كلاما بأن القرار بضرب اميركا للبرنامج النووي الايراني قد اتخذ، والرئيس الاميركي لن يتراجع، وبأن مهلة الاسبوعين هي اعطاء الفرصة ل "اسرائيل" للقيام بالمهمة.

واشارت المصادر الى ان السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك أيد حوار حزب الله مع رئيس الجمهورية كسبيل لتسليم سلاح حزب الله، إلا أن المهلة الزمنية غير مفتوحة لانهاء هذا الحوار.

واضافت المصادر ان باراك تطرق الى ترسيم الحدود اللبنانية من الشمال، مروراً بالشرق ووصولا الى مزارع شبعا، وقد تطرق باراك الى ملف ترسيم الحدود عند مزارع شبعا في زيارته " اسرائيل ".