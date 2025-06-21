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خاص - تقريع جعجع جعل الصدّي هزيلاً!

21
JUNE
2025
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خاص tayyar.org -


تبيّن أن الهزالة التي ظهر عليها وزير الطاقة والمياه جو صدّي في إطلالته التلفزيونية، أول من أمس الخميس، سببها التقريع الذي سمعه من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الاجتماع ما قبل الأخير مع الوزراء الأربعة المحسوبين على القوات والذي حصل في معراب مباشرة بعد موافقة ثلاثة منهم على قرار رفع رسوم المحروقات في جلسة الحكومة.

وكان القرار الحكومي قد اتخذ بالتنسيق المباشر بين رئاسة الحكومة وصدّي الذي كان في زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وكشف مطلعون على ما دار في الاجتماع، أن جعجع كان قاسيا في مخاطبته الوزراء، وأسمعهم كلاما وصفه أحد الأربعة بـ "القبيح". وهو أورد حرفيا العبارة التي استخدمها جعجع في معرض استعماله هذا التوصيف!

وتبيّن أن الإطلالة التلفزيونية لصدّي كانت بطلب من جعجع في مسعى لاحتواء الانعكاسات السلبية لقرار رفع رسوم المحروقات، ولاستدراك الانطباع بأن صدّي لم يُقْدم في الأشهر الأربعة منذ تشكيل الحكومة على أي خطوة جدية في معالجة ملفيّ الكهرباء والمياه، سوى تبنّيه الخطط التي وضعها وزراء التيار الوطني الحر ، وهو الأمر الذي أقرّ به في اجتماعات لجنة الطاقة النيابية.

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