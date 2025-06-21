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بالصور - وفد من الرهبانية المارونية المريمية في زيارة تفقدية لمبنى مستشفى دير القمر الحكومي برفقة النائب فريد البستاني

21
JUNE
2025
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قام وفد من الرهبانية المارونية المريمية بزيارة تفقدية إلى مبنى مستشفى دير القمر الحكومي، ضمّ الرئيس العام للرهبانية الأب إدمون رزق والأب المدبّر جهاد يونس وورئيس جامعة سيدة اللويزة

الأب بشارة الخوري، ورئيس جامعة اللويزة فرع دير القمر الأب وليد موسى، ورئيس دير الأنطوش في دير القمر الأب جوزف أبي عون، بالإضافة إلى الأب شربل عيد.

وكان في استقبال الوفد النائب البروفيسور فريد البستاني، يرافقه البروفيسور أنطوان البستاني، ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزف الحلو، إلى جانب لجنة المستشفى المؤلفة من الدكتور داني يوسف، المهندس كريم موسى، والأستاذ سهيل تابت. كما شارك في الجولة كل من السيد وسيم البستاني، الدكتورة كوليت بويز، ومتعهد بناء المستشفى المهندس ناظم فضول.

وقد عبّر وفد الرهبانية عن إعجابه بسير الأعمال في المشروع، وهنّأ النائب البستاني ولجنة المستشفى على تفانيهم وإصرارهم على استكمال مراحل البناء بدقة وحرص، بما يضمن أن يكون للمواطنين في دير القمر وقضاء الشوف مستشفى حكومي حديث ومتكامل.

وأشار الوفد إلى أهمية هذه المبادرة الصحية، خاصة أن الرهبانية المارونية المريمية كانت قد تبرّعت سابقًا بقطعة الأرض التي أُقيم عليها المشروع، في خطوة كريمة تعبّر عن التزامها الدائم بخدمة الإنسان والمجتمع.

وفي ختام الجولة، صرّح النائب فريد البستاني، راعي المشروع، الذي تبنّى متابعة انهاء الاعمال فيه وافتتاحه بعد ان كان منسيّاً ومهملاً لأكثر من 15 سنة قائلاً:
“أصبح المستشفى اليوم جاهزًا لتتسلّمه وزارة الصحة العامة، من أجل تجهيزه وتوظيف الكادر الطبي والإداري اللازم لتشغيله وإدارته. وقد حصلنا على عدد من الهبات لتأمين أجهزة طبية يمكن تشغيلها فور انطلاق العمل في المستشفى. كما نعمل حاليًا على توأمة المستشفى مع أحد أبرز المستشفيات الجامعية في بيروت، بما يضمن استمرارية الدعم الفني والطبي ويعزز مستوى الرعاية المقدّمة فيه.”

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