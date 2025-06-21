الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد بارز في الحرس الثوري

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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، اغتيال قائد لواء المسيّرات الثاني في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو هاجم واغتال بواسطة طائرات مقاتلة أمين فور جودخي، قائد لواء الطائرات غير المأهولة الثاني في سلاح الجو التابع للحرس الثوري".

وأضاف البيان: "في إطار منصبه، دفع أمين فور جودخي مئات الطائرات غير المأهولة نحو أراضي إسرائيل، من منطقة الأهواز جنوب غربي إيران".

وتابع البيان أن "جودخي تولى دورًا مركزيًا في نشاطات مقر الطائرات غير المأهولة بعد اغتيال طهار فور، قائد مقر الطائرات غير المأهولة في سلاح الجو التابع للحرس الثوري، في 13 حزيران".

ولم يوضح البيان الموقع الذي استهدف فيه المسؤول العسكري الإيراني.

من جهة أخرى، أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أنه شن موجة جديدة من الغارات على مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها وسط إيران، في اليوم التاسع من المواجهات بين الطرفين.

وأفاد سلاح الجو الإسرائيلي عبر منصة "إكس" أنه استهدف "بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران".

في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع "هجوم إرهابي" استهدف مبنى سكنيًا في مدينة قم، جنوب طهران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مرتضى حيدري، المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم، قوله: "فجر اليوم (السبت) وفي استمرار لاعتداءات النظام الصهيوني البغيض، تم استهداف الطابق الرابع لأحد المباني في حي سالاريه بمدينة قم".

وأضاف: "للأسف، أسفر هذا الهجوم عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، وإصابة شخصين آخرين نُقلا إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".

وأشار حيدري إلى أن "تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق، وسيتم إعلام أهالي قم بها قريبًا".

كما أكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجارات في مدينة أصفهان، حيث ذكرت وكالة "فارس" أن "دوي انفجار سُمع قبل دقائق، وتم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة".