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خلاف حول مواقف قاسم في مجلس الوزراء

21
JUNE
2025
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جاء في "اللواء":

بحسب ما اعلن عن مداولات مجلس الوزراء، فإن الشق الأمني والسياسي اخذ حيِّزاً من مداولات مجلس الوزراء.

واثير موقف الشيخ نعيم قاسم في الجلسة، عندما بادر وزير الخارجية يوسف رجي إلى مطالبة الحكومة باتخاذ موقف من هذا الكلام الذي يهدد بالتسبب بآثار دولية سلبية على لبنان، وأثار مطلب رجي نقاشا حادا وأجاب رئيس الحكومة بأنه سبق له أن أصدر بيانا يؤكد رفض الانجرار إلى الحرب.
ولكن رجي اعتبر أن ذلك لا يكفي ويجب صدور موقف عن الحكومة، وفيما أيد عدد من الوزراء مطلب رجي لم يوافق مجلس الوزراء على تبني مطلبه.
في سياق متصل أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار في دردشة قبيل الجلسة أن «الملف الفلسطيني قيد المتابعة ونأمل بأن تتم معالجته بما يتناسب مع البيان الوزاري».
وتعليقًا على قاسم قال: «الكلام في الاعلام شيء فيما الواقع شيء آخر وهو أن جميع اللبنانيين مقتنعون بانه لا يجب اقحام لبنان في حرب».

اللواء
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