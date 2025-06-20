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صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على أوتوستراد إميل لحود المسلك الشرقي، للسير المتجه من الصياد باتجاه الكرنتينا (جسر سوق الأحد)، وذلك يومَي 20 و23-06-2025 اعتبارًا من الساعة 22،00 لغاية الساعة 24،00.

ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور على المسلك المذكور طيلة فترة الأعمال على الشكل التالي:

تحويل السير المتجه من الصياد إلى الكرنتينا، باتجاه الأشرفية- أوتوستراد الياس الهراوي، ومن مدخل سوق الخضار- سن الفيل باتجاه الحبتور.

تحويل السير القادم من سن الفيل أو الشيفروليه باتجاه الكرنتينا إلى الطرقات المجاورة.



يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".