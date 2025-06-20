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مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ السورية للـLBC: معبر الدبوسية مدرج ضمن الخطط المعتمدة لإعادة الافتتاح

20
JUNE
2025
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أكّد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، أنّ معبر الدبوسية الحدوديّ، مدرج ضمن الخطط المعتمدة لإعادة الافتتاح خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الرؤية الحكومية لإعادة تنشيط حركة العبور بين سوريا ولبنان عبر المعابر البرية الشرعية.

وأوضح للـLBC، أنّ المعبر بحاجة إلى أعمال صيانة وإعادة تأهيل واسعة تشمل البنية التحتية، والمباني الإدارية، ومواقع الجمارك، ونقاط العبور.

ولفت إلى أنّه قد أُرسلت فرق فنية وهندسية لمعاينة الأضرار وتحديد المتطلبات اللوجستية والفنية اللازمة لتجهيزه ووضعه بالخدمة من جديد.

وقال: "في الوقت الراهن، لا يوجد قرار بعدم فتح المعبر، بل بالعكس، هناك توجه جاد لإعادة تشغيله ضمن جدول زمنيّ يرتبط بجاهزية المرافق الأساسية وضمان تأمين الموارد البشرية والفنية".

وأضاف: "نحن على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في كلا البلدين لتنسيق الخطوات المطلوبة بما يحقق المصلحة المشتركة للمواطنين السوريين واللبنانيين".

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