living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ بدايات تلمّس مخارج تفاوضية وإسرائيل تواجه الإدانات في مجلس الأمن... تكثيف الضربات الإيرانية مستمر

20
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كلما طالت الحرب واتسعت واستمرت الضربات الصاروخية الإيرانية، كلما ازدادت حاجة بنيامين نتنياهو للهروب الى الأمام، ودونالد ترامب للحسم، بين الإنخراط العسكري أو فتح نافذة للتفاوض. ودون الحسم العسكري الأميركي حسابات دقيقة ومختلفة عن همجية نتنياهو، فيما تواصل طهران توجيه الرسائل المزدوجة، بالصواريخ لإسرائيل ومد اليد عبر الترويكا الأوروبية.
وقد سجّل اليوم الجمعة مزيداً من الإستهداف الايراني الدقيق، الذي طال قواعد عسكرية في جنوب إسرائيل وصولاً إلى حيفا التي بقيت تحت مرمى الصواريخ الدقيقة والثقيلة. من جهته تابع نتنياهو تهويله من خطر الصواريخ الإيرانية والقنبلة النووية المزعومة، فيما كان رئيس الأركان الإسرائيلي يصارح شعبه بأن هناك اياما صعبة تنتظره.
في المواقف الدولية، كان مجلس الأمن مسرحاً للتنديد بالهجمات الإسرائيلية بالتوازي مع الدفاع الأميركي التقليدي. وتقاطع موقف الصين مع الموقف الروسي، فدعا مندوبها إسرائيل الى التوقف عن أفعالها لمنع حدوث كارثة، معلناً ادانة ما يحدث.
الى ذلك، أطلّ فلاديمير بوتين من المنتدى الاقتصادي العالمي في بطرسبورغ ليحذر إسرائيل من مغبة توسيع الصراع، ويدعو الى الحل التفاوضي كوسيلة وحيدة لوقف الحرب.
لبنانياً، بقي الجنوب أيضاً تحت الغارات الإسرائيلية. كمل انعقد مجلس الوزراء وأعلن إقرار ترحيل المواد الكيماوية من معملي الجية والذوق، كما شكّل لجنة وزارية مصغرة لدارسة الإطار القانونيّ الأسرع الذي سيُعتمد لتطوير مطار القليعات وعرض النتيجة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout