صراع محتدم في البقاع.. على مقعد نيابي!

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خاص tayyar.org-

تشير المعلومات أن مقعد النائب جميل السيّد عن دائرة بعلبك الهرمل هو عرضة للكباش، اذ تؤكّد بعض المصادر أنّ هناك توجهاً لدى قيادة حزب الله لتبني ترشيح أمين عام حزب البعث في لبنان علي حجازي لهذا المقعد، فيما يبدو أن الاعلامي فادي بو ديّة يضغط لمحاولة فرض نفسه على اللائحة نفسها، مع العلم أن الاثنين مقرّبين جدًا من نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي.

فهل يكون أحدهما مرشح "المقعد السوري" في المنطقة، أم أن علاقة النائب جميل السيّد بقيادة الحزب ستعود لفرض اسمه، أمّ أن للرئيس بري رأيٌ آخر وتحديدًا بعد سقوط النظام السوري القديم؟!