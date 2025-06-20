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عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 تموز 2025

20
JUNE
2025
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الأخبار: توماس براك كرر مطالب أورتاغوس حول السلاح... بـ "لطف"
قاسم: لسنا على الحياد
النار  بالنار

 

 

 

 

النهار: برّاك يوسّع المقاربة اللبنانية ولا تبديل حول السلاح... مفوضية اللاجئين تدعم الخطة الحكومية لإعادة النازحين

 

 

 

 

اللواء: الموفد الأميركي محذراً: تدخل حزب الله في الحرب قرار سيء للغاية
لبنان لبدء عودة النازحين بالتعاون مع المفوضية.. وتأخر منحة العسكريين عن نهاية الشهر

 

 

 

 

الجمهورية: أفق الحرب مفتوح على مفاجآت
برّاك: لاستقرار الحدود شمالًا وشرقًا

 

 

 


البناء: ترامب يؤجل اتخاذ قرار الانضمام إلى الحرب الإسرائيلية ضد إيران أسبوعين | إيران تنجح بتقديم صورة الردع في الجولة 15… وموقف بوتين يثير التساؤلات | نافذة لإحياء المسار التفاوضيّ من جنيف بين وزراء الرباعية الأوروبية وإيران

 

 

 


الديار: «حبس أنفاس» في المنطقة... ولبنان لن يدخل الحرب
باراك يتفهم موقف عون: تأجيل البحث بملف السلاح
الصواريخ الايرانية تنقل الصدمة والترويع «لاسرائيل»

 

 

 

l'orient le jour: Le bal des hypocrites

 

 

 

عناوين يعض الصحف العربية

 


الشرق الأوسط السعودية: المواجهة الإسرائيلية الإيرانية: تبادل الضربات... وواشنطن تقول إن طهران قادرة على امتلاك قنبلة نووية خلال أسبوعين

 

 

 

الأنباء الكويتية: ناشط نيابي لـ «الأنباء»: مرجع رسمي كبير هدد بمكاشفة اللبنانيين في حال دخول أحد الأطراف الحرب
عون للموفد الأميركي: الاتصالات قائمة لتحقيق مبدأ حصرية السلاح

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