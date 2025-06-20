عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 تموز 2025

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الأخبار: توماس براك كرر مطالب أورتاغوس حول السلاح... بـ "لطف"

قاسم: لسنا على الحياد

النار بالنار

النهار: برّاك يوسّع المقاربة اللبنانية ولا تبديل حول السلاح... مفوضية اللاجئين تدعم الخطة الحكومية لإعادة النازحين

اللواء: الموفد الأميركي محذراً: تدخل حزب الله في الحرب قرار سيء للغاية

لبنان لبدء عودة النازحين بالتعاون مع المفوضية.. وتأخر منحة العسكريين عن نهاية الشهر

الجمهورية: أفق الحرب مفتوح على مفاجآت

برّاك: لاستقرار الحدود شمالًا وشرقًا



البناء: ترامب يؤجل اتخاذ قرار الانضمام إلى الحرب الإسرائيلية ضد إيران أسبوعين | إيران تنجح بتقديم صورة الردع في الجولة 15… وموقف بوتين يثير التساؤلات | نافذة لإحياء المسار التفاوضيّ من جنيف بين وزراء الرباعية الأوروبية وإيران



الديار: «حبس أنفاس» في المنطقة... ولبنان لن يدخل الحرب

باراك يتفهم موقف عون: تأجيل البحث بملف السلاح

الصواريخ الايرانية تنقل الصدمة والترويع «لاسرائيل»

l'orient le jour: Le bal des hypocrites

عناوين يعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: المواجهة الإسرائيلية الإيرانية: تبادل الضربات... وواشنطن تقول إن طهران قادرة على امتلاك قنبلة نووية خلال أسبوعين

الأنباء الكويتية: ناشط نيابي لـ «الأنباء»: مرجع رسمي كبير هدد بمكاشفة اللبنانيين في حال دخول أحد الأطراف الحرب

عون للموفد الأميركي: الاتصالات قائمة لتحقيق مبدأ حصرية السلاح