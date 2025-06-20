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جولة باراك... خلافاً للاجواء التي تم تسريبها قبل زيارته

20
JUNE
2025
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

علمت «اللواء» من مصادر رسمية واكبت جولة الموفد الأميركي توماس باراك، انه خلافاً للاجواء التي تم تسريبها قبل زيارته بأنه سيحمل انذارات وتهديدات ومهل زمنية للبنان لإنجاز المطلوب منه، لا سيما على صعيد سلاح حزب لله، فإن الرجل كان مستفسراً ومستمعاً بهدوء، عن الاولويات التي تهم لبنان.

 

واكد ان الرئيس ترامب مهتم بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيراً في هذا المجال الى ضرورة ان تكون العلاقات مستقرة وسليمة بين الدول المتجاورة لا سيما في حالة لبنان وسوريا وتركيا. وهنا سأل اين وصلت العلاقات بين لبنان وسوريا، واستفسر باراك ايضا عمّا قطعه لبنان على صعد الاصلاحات الادارية والمالية والاقتصادية وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية؟.

 

وحسب معلومات «اللواء» فإن الرئيس عون شرح للموفد الاميركي بالتفصيل ان اولويات لبنان هي انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من النقاط التي ما زال يحتلها في الجنوب، وتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره في مناطق الحدود لأن اسرائيل هي التي تؤخر الانتشار الكامل.

 

اما بشأن حصرية السلاح فإن الأمور كانت سائرة نحو الحل بالحوار مع حزب لله ومع الفلسطينيين لا سيما السلاح الفلسطيني في المخيمات، لكن الحرب الايرانية الاسرائيلية لتوقف كل شيء. اما موضوع الاصلاحات فهو قيد التنفيذ تدريجيا وبالتوازي بين الحكومة ومجلس النواب.

 

وبالنسبة للعلاقة مع سوريا شرحت المصادر انه تم ابلاغ باراك ان الاولوية هي لترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية بين البلدين بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا المحتلة، ولموضوع عودة النازحين الى بلادهم لأنه لم يعد من مبرر بتاتاً لبقائهم في لبنان بهذه الاعداد.

 

ووعد باراك بنقل وجهة نظر الجانب اللبناني الى الرئيس ترامب لا سيما لجهة معالجة الانسحاب الاسرائيلي والدعم الاقتصادي واستمرا ر دعم الجيش ليتمكن من انجاز كامل مهامه.

 

وفي السياق عينه، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان المسؤول الأميركي لم ينقل مواقف شديدة للهجة في خلال لقائه رئيس الجمهورية انما كان مهتما بنقل الموقف الأميركي من الرئيس ترامب لجهة دعم استقرار والجيش والقيام بما يلزم من اجل تعزيز الأستقرار في المنطقة.

 

واكدت المصادر ان اللقاء بينهما كان ايجابيا وان الرئيس عون اكد اهمية قيام دعم اميركي لقوات اليونيفيل وان الجيش يتعاون مع هذه القوات وانه عزز انتشاره في مناطق الجنوب مكررا القول انه فكك نسبة ٨٥ في المئة من المنشأت المسلحة.

 

ورأت ان ملف حصرية السلاح والذي تقوم بشأنه إتصالات لن يجمد بفعل الصراع الإسرائيلي- الايراني انما اتت التطورات لتحجب الإهتمام به مع ان الإتصالات بشأنه قائمة.

 

وفي ملف الاصلاحات، تحدث رئيس الجمهورية عن المراحل التي قطعها ملف الإصلاحات وان هناك قوانين أقرت واخرى لم تقر ومنها موجود في مجلس النواب البعض منها تعده الحكومة.

 

وعلم ان المسؤول الأميركي سيعود الى بيروت بعد ثلاثة اسابيع،

اللواء
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