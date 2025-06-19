رسمياً.. برّي يحسم موقف لبنان من دخول الحرب!

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وصف رئيس مجلس النواب نبيه برّي الموفد الأميركي توماس براك بـ"الدبلوماسي المحترف" الذي يتمتع بإلمام كامل بشؤون المنطقة، ويعرف تفاصيل الوضع في لبنان والعلاقات مع العدو الإسرائيلي.

وأعرب بري عن ارتياحه للقاء الذي جمعه مع براك، مشيراً إلى أنهما ناقشا مجموعة من الأفكار بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع التركيز على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي حديث تلفزيوني، شدد بري على أن "لبنان لن يدخل الحرب 200 في المئة لأنّ لا مصلحة له في ذلك ولأنه سيدفع الثمن وإيران ليست بحاجة لنا بل إسرائيل هي التي تحتاج دعماً".