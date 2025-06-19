هل أوقف تلفيزيون لبنان برنامج وليد عبّود؟

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صدر عن ادارة "تلفزيون لبنان" ما يلي:



"تصحيحاً لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما جاء في برنامج الاعلامي الزميل وليد عبود "يا ابيض يا اسود" على محطة هلا أرابيا، توضح ادارة تلفزيون لبنان ما يلي:

- أوّلاً: مقدمة الزميل عبود لم تبث في برنامجه "مع وليد عبود" الذي يعرض على شاشة تلفزيون لبنان، انّما في برنامج "يا أبيض يا اسود" على شاشة محطة ":هلا أرابيا".

- ثانياً: لم يتّخذ قرار بوقف أي برنامج بما فيه برنامج الزميل وليد عبود على شاشة تلفزيون لبنان، انّما لم تعرض ادارة التلفزيون البرامج اعتيادياً هذا الأسبوع بسبب مستلزمات البثّ المباشر لتطوّرات الحرب بين اسرائيل وايران، وقد جرى التنسيق بذلك مع الزميل عبود كما كان قد صرّح.

- ثالثاً: إنّ تلفزيون لبنان وهو تلفزيون الوطن لا يحيد عن الخطاب الوطني الجامع في نشرات أخباره وبرامجه وهو الحريص على نقل صورة لبنان الموحد والغني بتنوّعه في آن معا.

أخيراً نهيب بالجميع توخي الدقة والموضوعية مع التأكيد المطلق على التشبّث بحرية الرأي والتعبير والاعلام وهو ما أكّد عليه معالي وزير الاعلام المحامي الدكتور بول مرقص خلال التواصل معه، كما نهيب بهم التأكد من صحة الأخبار وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة والمجتزأة".