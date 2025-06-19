living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل أوقف تلفيزيون لبنان برنامج وليد عبّود؟

19
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

صدر عن ادارة "تلفزيون لبنان" ما يلي:


"تصحيحاً لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما جاء في برنامج الاعلامي الزميل وليد عبود "يا ابيض يا اسود" على محطة هلا أرابيا، توضح ادارة تلفزيون لبنان ما يلي:
- أوّلاً: مقدمة الزميل عبود لم تبث في برنامجه "مع وليد عبود"  الذي يعرض على شاشة تلفزيون لبنان، انّما في برنامج "يا أبيض يا اسود" على شاشة محطة ":هلا أرابيا".
- ثانياً: لم يتّخذ قرار بوقف أي برنامج بما فيه برنامج الزميل وليد عبود على شاشة تلفزيون لبنان، انّما لم تعرض ادارة التلفزيون البرامج اعتيادياً هذا الأسبوع بسبب مستلزمات البثّ المباشر لتطوّرات الحرب بين اسرائيل وايران، وقد جرى التنسيق بذلك مع الزميل عبود كما كان قد صرّح.
- ثالثاً: إنّ تلفزيون لبنان وهو تلفزيون الوطن لا يحيد عن الخطاب الوطني الجامع في نشرات أخباره وبرامجه وهو الحريص على نقل صورة لبنان الموحد والغني بتنوّعه في آن معا. 
أخيراً نهيب بالجميع توخي الدقة والموضوعية مع التأكيد المطلق على التشبّث بحرية الرأي والتعبير والاعلام وهو ما أكّد عليه معالي وزير الاعلام المحامي الدكتور بول مرقص خلال التواصل معه، كما نهيب بهم التأكد من صحة الأخبار وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة والمجتزأة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout