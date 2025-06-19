بري استقبل الموفد الأميركي.. باراك: الفوضى ستهدأ قريبًا!

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الأميركي في تركيا الموفد الخاص إلى سوريا توماس باراك والوفد المرافق، في حضور السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.



وتناول اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة ، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.

بري

وشكر الرئيس بري للولايات المتحدة الأميركية دعمها للجيش اللبناني "الذي يضطلع بدوره ويفي بالتزامات لبنان إنفاذا لإتفاق وقف إطلاق النار وإنطلاقا لتطبيق القرار الأممي1701،الذي دأبت إسرائيل ولا تزال بخرقه وعدم تطبيق اتفاق وقف النار لجهة الانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها ووقف إعتداءاتها اليومية على لبنان".

وكرر الرئيس بري التأكيد على "أهمية حضور ودور قوة اليونيفل العاملة في جنوب لبنان والتمديد لها، لأهمية دورها في تطبيق القرار 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار وتعاونها مع الجيش اللبناني في هذا الإطار".



وشدد رئيس المجلس على "الجهد الأميركي لإلزام إسرائيل بضرورة الوفاء بإلتزاماتها بتطبيق بنود القرار 1701 والانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الخروق كمدخل أساسي لكي ينعم لبنان بالإستقرار ويشرع بورشة إعادة الإعمار".



براك

بدوره، الموفد الاميركي توماس باراك، قال بعد اللقاء:"أولا وبالنيابة عن الرئيس ترامب، يشرفني أن أعود إلى جذور بداياتي. والسبب الوحيد لوجودي هنا هو هذا الإلتقاء بين الحمض النووي اللبناني الجميل الذي وهبت منه بالصدفة والحرية الأميركية. وإن إلتقاء هذين العنصرين هو مستقبل وأمل للبنان، ورئيسي اليوم يبعث برسالة في خضم أزمة عالمية وفوضى ربما هو أمر مربك للجميع، فلبنان كان منارة ساطعة للتسامح وتقاطع الأديان وتقاطع الثقافات وتقاطع وجهات النظر المختلفة".



وأضاف:"نحن نؤمن أنه بقيادتكم ومع التجديد في هذه اللحظة، يمكن للسلام والازدهار أن ينطلقا من جديد وجيلكم هو من يحتاج إلى إيجادهما، لذا نحن هنا ملتزمون بالمساعدة نحن معجبون بالإدارة وبالشعب اللبناني. لذا ما يجمعنا جميعا هو الأمل، وأن الفوضى ستهدأ قريبا، ومن ذلك سيزهر السلام والازدهار في هذه الصحراء التي يحملها اللبنانيون إلى جميع أنحاء العالم".

وتابع :" في كل مكان زرته في العالم هناك لبنانيون صنعوا من الصحراء واحة والآن علينا أن نفعل ذلك" .



وردا على سؤال حول الموقف من الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان وكيفية حلها؟ أجاب باراك :" حسنا، لو كان في إمكاني تقديم حل لكم في دقيقتين لما كنت هنا".



قيل لباراك: ماذا لو تدخل "حزب الله" في الحرب القائمة بين إسرائيل وايران؟

أجاب :"علينا أن نناقش الأمر، لكن أستطيع أن أقول نيابة عن الرئيس ترامب وهو كان واضحا جدا في التعبير عنه ، إن ذلك سيكون قرارا سيئا للغاية".



السفير التونسي

واستقبل الرئيس بري السفير التونسي بوراوي الإمام في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان، وكانت مناسبة تم في خلالها عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين".



سفير لبنان بالفاتيكان

واستقبل رئيس المجلس، سفير لبنان الجديد الى حاضرة الفاتيكان فادي عساف".

دعوة الى اجتماع

على صعيد آخر، دعا بري، هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع يعقد في الاولى من بعد ظهر الاثنين المقبل الواقع فيه 23 حزيران الحالي.