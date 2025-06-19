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رئيسة جمعية “سطوح بيروت” الإعلامية داليا داغر تزور وزير الصحة: نحو شراكة دائمة لدعم “نساء الشمس”

19
JUNE
2025
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قامت رئيسة ومؤسسة جمعية “سطوح بيروت” الإعلامية داليا داغر ومديرة تنمية المشاريع في الجمعية روزي حداد بونجي بزيارة وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، بحضور مدير العناية الطبية في لبنان الدكتور جوزيف الحلو،.

خلال الاجتماع، قدّمت الجمعية مشروع “نساء الشمس”، الذي يهدف إلى دعم النساء نفسيًا وطبّيًا، وتم خلال اللقاء التفاهم على إطلاق شراكة دائمة بين وزارة الصحة وجمعية سطوح بيروت، تشمل التعاون في مختلف الأنشطة الداعمة، من رعاية صحية ونفسية، إلى حملات توعية وصحة عامة موجهة للنساء في مختلف المناطق اللبنانية.

وقدّر الوزير ناصر الدين جهود الجمعية مثنياً على المشروع الجديد "نساء الشمس" و اكد مع مدير العناية الطبية في لبنان الدكتور جوزيف الحلو على ان الوزارة مستعدة لايّ تعاون في التطوير و الدعم من قبلها للمشروع و للجمعية.
هذا فيما شددت داغر على أهمية تضافر الجهود الرسمية والأهلية في سبيل حماية المرأة وصحتها وكرامتها.

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