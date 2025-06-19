مَن هو محمد أحمد خريس الذي استهدفته إسرائيل ليلًا في النبطية؟

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"الجيش قضى على قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في مجمع شبعا في حزب الله.

خلال ساعات الليلة الماضية هاجم الجيش في منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد احمد خريس قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في مجمع شبعا في حزب الله.

خلال الحرب دفع خريس بمخططات إطلاق صواريخ نحو إسرائيل شملت الهجوم نحو جبل روس في 26/4/2024 والذي أسفر عن مقتل المواطن شريف سواعد. كما واصل التخطيط لمخططات في جنوب لبنان بما شكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

يواصل الجيش متابعة ومراقبة محاولات حزب الله رفع استعداداته لاستهداف دولة إسرائيل تحت غطاء العملية ضد ايران وسيواصل العمل لإزالة اي تهديد على مواطني إسرائيل."