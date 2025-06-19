توقيف مختار يهرّب أسلحة!

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة, البيان الآتي:

بتاريخ 18/6/2025, وبناءً على معلومات توافرت لدى مديرية عكّار الإقليمية حول قيام المدعو (م. م.) بتخزين الأسلحة بهدف التّجارة, داهمت دوريّة من مديرية عكّار الإقليمية – قسم التحقيق والاستعلام منزله في بلدة الحيصه, حيث جرى توقيفه.

وخلال التحقيق معه, اعترف بتجارته بالأسلحة, كاشفًا أنّ مختار بلدة تلحميرة المدعو (ع. ب.) اشترى منه كميّة منها.

استنادًا إلى هذه المعطيات, أوقفت المديرية المختار, الذي أقرّ خلال التحقيق بقيامه بعمليات تهريب أشخاص, بالإضافة إلى تهريب كميات من الدخان والأسمدة الزراعية.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين, بناءً لإشارة القضاء المختص.