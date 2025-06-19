بالصور - ‘’Brunch’’ بمناسبة عيد الأب لهيئة التيار كولكو مونتريال

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بمناسبة عيد الأب، أقامت مسؤولة لجنة النشاطات في هيئة كولكو مونتريال-التيار الوطني الحر غيتا عون ، ظهر الأحد ٩ حزيران ٢٠٢٥، ‘’Brunch’’ في مطعم "Lylac” مونتريال حضره منسّق عام كولكو كندا السيّد أنطوان مناسا، السيّد فادي القسيس مسؤول لجنة الشباب في كولكو كندا وعدد كبير من أعضاء هيئة كولكو مونتريال وعائلاتهم.

استهّل اللقاء بكلمة للسيّد أنطوان مناسا رحّب فيها بالحضور الكريم متوجهاً إلى جميع الآباء بأحّر التهاني وأصدق المشاعر، وكما دائماً توجّه بالمعايدة القلبية للرئيس ميشال عون "بي الكل " وإلى رئيس التيار جبران باسيل مقدّماً لهما كل التقدير لما يبذلانه من جهود في سبيل الوطن الذي يؤمنان به ويحملان همومه بإخلاص.



واختتم اللقاء مع التمنيات إلى جميع الآباء بدوام الصحة والعافية فهم السند والأمان.