living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجمهورية: الحرب في خواتيمها

19
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: 

مصادر قريبة من أجواء «حزب الله» قالت رداً على سؤال «الجمهورية» نفسه (احتمالات تدخّل «حزب الله» في هذه الحرب): «دعهم يقلقون». مضيفة: «لن نقول إننا سنتدخّل او لن نتدخّل، فهذا مرهون بالظروف وكلّ شيء في أوانه».

 

وقالت المصادر إنّ الحزب يتابع مجرى الحرب بصورة دقيقة وحثيثة، وتقييمه لمجرياتها ونتائجها حتى الآن هو أنّ إيران بمواجهة هذه الحرب الإسرائيلية الأطلسية عليها، ما زالت ممسكة بزمام الأمور، والدليل على ذلك قدرتها على احتواء الضربة العدوانية، والردّ باستهداف غير مسبوق للمدن والمنشآت والمواقع العسكرية الإسرائيلية، ومسارعة إسرائيل إلى الاستنجاد بالأميركيين، برغم انّهم شركاء في هذه الحرب، وتوسّلهم إنقاذها، والدليل على ذلك ايضاً هو أنّ كل كلام عن تدخّل أميركي إلى جانب إسرائيل في حربها على إيران، هو تأكيد غير مباشر على أنّ إسرائيل قد هزمت.

 

وفي كل الاحوال الحرب في خواتيمها». 

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout