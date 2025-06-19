تجميد موضوع السلاح الفلسطيني

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الأنباء الكويتية: كشفت مصادر نيابية لـ«الأنباء» عن «ان الكثير من الملفات على الساحة اللبنانية قد جرى تجميدها، وفي مقدمة ذلك موضوع السلاح انطلاقا من جمعه في المخيمات، بعدما كان مسؤول ملف لبنان في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وصل إلى لبنان الأسبوع الماضي للإشراف على تنفيذ الاتفاق الرئاسي اللبناني ـ الفلسطيني حول المخيمات الثلاثة في بيروت، غير انه غادر لبنان من دون اتخاذ أي اجراء».



وأضافت المصادر: «الجميع في الداخل والخارج يتفهم أمر تأجيل مناقشة الملفات في انتظار انقشاع غبار الحرب الأشرس بين إسرائيل وايران لجهة حجم التدمير الذي تحدثه سواء الصواريخ في إسرائيل، أو الغارات في ايران».