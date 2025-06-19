عناوين الصحف ليوم الخميس 19 حزيران 2025

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الأخبار: التحدي

اللواء: كلام إيراني عن دور لحزب الله على طاولة الموفد الأميركي اليوم

مطار القليعات على جدول مجلس الوزراء.. وجولة أممية للتمهيد لطلب التمديد لليونيفيل



النهار:ارتياح رسمي وتحذير ديبلوماسي من تجميد المسار... هل لوّح "حزب الله" بالتدخل "إذا ترنّح النظام"؟

البناء: ترامب يرى الحل الأمثل بمواصلة «إسرائيل» الحرب حتى تستسلم إيران تفاوضياً | الخامنئي: إيران لن تستسلم وسوف تدافع عن حقها… وعراقجي ينفي أيّ تفاوض | الجمعة مفاوضات نووية إيرانية أوروبية ومجلس الأمن يناقش الحرب على إيران

الجمهورية: واشنطن: يومان للحل أو للتدخل

الحرب إلى الذروة... هل ينأى لبنان؟



الديار: أبواب جهنم تُفتح ببطء... نتنياهو يفشل في تدمير المنشآت النووية الأساسية

ماكرون: لا لإسقاط النظام الإيراني... فـوضى العراق لن تتكرر

بقاء اليونيفيل جنوب لبنان: لمنع سقوط الخط الازرق



?l'orient le jour: L’Iran était-il sur le point d’obtenir la bombe nucléaire avant l’attaque israélienne



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: يوم سابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية... بوتين: منشآت التخصيب «لا تزال سليمة»



الأنباء الكويتية: دوائر بعبدا أكدت لـ «الأنباء» حضور باراك إلى بيروت اليوم

عون: استقرار «الجنوب» أمر حيوي للمنطقة ودور «اليونيفيل» أساسي