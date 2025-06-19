عناوين الصحف ليوم الخميس 19 حزيران 2025

الأخبار: التحدي
اللواء: كلام إيراني عن دور لحزب الله على طاولة الموفد الأميركي اليوم
مطار القليعات على جدول مجلس الوزراء.. وجولة أممية للتمهيد لطلب التمديد لليونيفيل
النهار:ارتياح رسمي وتحذير ديبلوماسي من تجميد المسار... هل لوّح "حزب الله" بالتدخل "إذا ترنّح النظام"؟
البناء: ترامب يرى الحل الأمثل بمواصلة «إسرائيل» الحرب حتى تستسلم إيران تفاوضياً | الخامنئي: إيران لن تستسلم وسوف تدافع عن حقها… وعراقجي ينفي أيّ تفاوض | الجمعة مفاوضات نووية إيرانية أوروبية ومجلس الأمن يناقش الحرب على إيران
الجمهورية: واشنطن: يومان للحل أو للتدخل
الحرب إلى الذروة... هل ينأى لبنان؟
الديار: أبواب جهنم تُفتح ببطء... نتنياهو يفشل في تدمير المنشآت النووية الأساسية
ماكرون: لا لإسقاط النظام الإيراني... فـوضى العراق لن تتكرر
بقاء اليونيفيل جنوب لبنان: لمنع سقوط الخط الازرق
?l'orient le jour: L’Iran était-il sur le point d’obtenir la bombe nucléaire avant l’attaque israélienne
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: يوم سابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية... بوتين: منشآت التخصيب «لا تزال سليمة»
الأنباء الكويتية: دوائر بعبدا أكدت لـ «الأنباء» حضور باراك إلى بيروت اليوم
عون: استقرار «الجنوب» أمر حيوي للمنطقة ودور «اليونيفيل» أساسي