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عناوين الصحف ليوم الخميس 19 حزيران 2025

19
JUNE
2025
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الأخبار: التحدي

 

 

 

 

اللواء: كلام إيراني عن دور لحزب الله على طاولة الموفد الأميركي اليوم
مطار القليعات على جدول مجلس الوزراء.. وجولة أممية للتمهيد لطلب التمديد لليونيفيل

 

 

 


النهار:ارتياح رسمي وتحذير ديبلوماسي من تجميد المسار... هل لوّح "حزب الله" بالتدخل "إذا ترنّح النظام"؟

 

 

 

 

البناء: ترامب يرى الحل الأمثل بمواصلة «إسرائيل» الحرب حتى تستسلم إيران تفاوضياً | الخامنئي: إيران لن تستسلم وسوف تدافع عن حقها… وعراقجي ينفي أيّ تفاوض | الجمعة مفاوضات نووية إيرانية أوروبية ومجلس الأمن يناقش الحرب على إيران

 

 

 

 

الجمهورية: واشنطن: يومان للحل أو للتدخل
الحرب إلى الذروة... هل ينأى لبنان؟

 

 

 


الديار: أبواب جهنم تُفتح ببطء... نتنياهو يفشل في تدمير المنشآت النووية الأساسية
ماكرون: لا لإسقاط النظام الإيراني... فـوضى العراق لن تتكرر
بقاء اليونيفيل جنوب لبنان: لمنع سقوط الخط الازرق

 

 


?l'orient le jour: L’Iran était-il sur le point d’obtenir la bombe nucléaire avant l’attaque israélienne 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: يوم سابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية... بوتين: منشآت التخصيب «لا تزال سليمة»

 

 


الأنباء الكويتية: دوائر بعبدا أكدت لـ «الأنباء» حضور باراك إلى بيروت اليوم
عون: استقرار «الجنوب» أمر حيوي للمنطقة ودور «اليونيفيل» أساسي

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