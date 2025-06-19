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أسرار الصحف ليوم الخميس 19 حزيران 2025

19
JUNE
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يعتقد دبلوماسي سابق عمل في واشنطن ويعرف الإدارات الأميركية والرئيس دونالد ترامب عن قرب أن قرار دخول أميركا الحرب قد اتخذ، لكن التعقيدات التي تحول دون الذهاب إلى الحرب تتصل بأمرين، الأول توحيد الوضع الداخلي المحيط بالرئيس ترامب حول القرار بمنح وقت كافٍ للتشاور وجعل خيار الحرب خياراً وحيداً بعد إقفال الفرضيات البديلة، والأمر الثاني وضع خطط وآليات احتواء المخاطر التي تترتب على الانخراط في الحرب مثل استهداف القواعد الأميركية في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز وانعكاسات ذلك على سوق الطاقة ومخاطر امتلاك إيران لسلاح نوويّ رداً على الحرب، لكن الدبلوماسيّ لم يستبعد أن يلجأ الرئيس ترامب بعد أسبوع إلى حلّ وسط يتمثل بتسليم «إسرائيل» على سبيل الإعارة أكثر من قاذفة وأكثر من قنبلة من النوع الذي يستلزمه الهجوم على المنشآت النوويّة، وخصوصاً في موقع فوردو.

 

كواليس

قالت مصادر فرنسيّة إن أحد أسباب موقف الرئيس الفرنسي المتمايز عن الموقف الأميركيّ في الحرب على إيران، كما وصفه الرئيس الفرنسيّ لمن سألوه خلال قمة السبعة الكبار هو أن فرنسا تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية، بينما أميركا خلف المحيطات بعيدة جداً عن مرمى هذه الصواريخ.

 

 

 


اللواء: أسرار


لغز
تلعب الحسابات المالية والنفطية دورها لدى إدارة ترامب والمجموعات المالية الدولية، لجهة الخيارات الممكنة إزاء ما يجري في المنطقة..


غمز
تحدث تقرير أمني عن استمرار التنسيق والتعاون في ما خصّ تسليم أسلحة ومخازن للدولة اللبنانية، وآخر عملية تسليم جرت قبل 5 أيام مضت..

 

همس
أثار ما نُقل عن مسؤول إيراني حول تدخل حزب لله، إذا تدخلت الولايات المتحدة أجواء بلبلة واستياء في أوساط مختلفة رسمية وسياسية!

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